Bonamigo tem 2 dúvidas no Palmeiras O técnico Paulo Bonamigo ainda tem duas dúvidas para escalar a equipe do Palmeiras que enfrenta o Fortaleza, domingo, às 18h10, no Palestra Itália. Nesta quinta-feira, no treino tático, ele testou formações diferentes no meio-de-campo. Primeiro, jogaram Francis e Reinaldo. Depois, entraram Cristian e Marcinho Guerreiro. Pior para o volante Alceu, que deve ir para o banco de reservas. O aproveitamento de jogadores como Reinaldo e Francis, além do lateral-direito Marcus Vinícius e do atacante Alex Afonso, faz parte de um trabalho realizado por Bonamigo com as categorias de base do Palmeiras. Todos eles se destacaram na campanha do Palmeiras B na Série A3. A exceção é Francis, que faz parte da geração que revelou Vágner Love, Diego Souza e Edmílson. Bonamigo deve continuar adotando o esquema 3-5-2, com Gamarra jogando como líbero. Contra o Fortaleza, o técnico não poderá contar com Correa, Baiano e Juninho Paulista, todos suspensos, e Gioino, que está contundido.