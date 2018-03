Bonamigo tenta fazer justiça no Coritiba As boas apresentações dos jogadores que têm entrado para substituir os titulares suspensos ou machucados têm dado mais trabalho para o técnico Paulo Bonamigo. "Estou trabalhando a parte psicológica do time para não cometer injustiça", diz o treinador. Na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Guarani, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o sacrificado será o atacante Edu Salles. Com o retorno do meia Tcheco, Lima volta à posição de ataque ao lado de Marcel, outro que estava fora do time, mas transformou-se numa das peças-chave do esquema adotado pelo Coritiba na vitória sobre o Paysandu. "O jogo contra o Guarani será de muita marcação. Como o Edu joga naquele espaço dos contra-ataques, ao menos para o início da partida eles não devem existir", justifica o treinador. O lateral-esquerdo Adriano também volta, saindo Leandro. Doping - O desfalque da equipe é o goleiro Fernando Vizzoto. O jogador substituiu o titular Fernando nas duas últimas partidas. No entanto, o exame antidoping mostrou que ele usou substância proibida no jogo contra o Vasco, em que houve empate por 1 a 1. O jogador confessou ter se medicado com uma pomada, em razão de problemas urológicos. Seu substituto será Douglas, contratado do Roma, de Apucarana, para ser o terceiro goleiro.