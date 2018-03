Bonamigo tenta recuperar tranqüilidade Quem estava na lista de dispensas do Palmeiras e escapou do corte, nesta terça-feira, ganhará pelo menos algumas semanas de sobrevida. Em sua primeira entrevista após as dispensas de André Cunha, Gabriel, Claudecir e Osmar, Paulo Bonamigo pediu aos jornalistas que coloquem um ponto final no assunto. Desabafou: "Quero acabar com isso. Agora, temos de esquecer. Caso contrário, vão ficar me perguntando todos os dias sobre dispensas. Meu foco é no trabalho de campo. Precisamos colocar a cabeça no trabalho, dar um padrão ao time. Faz uma semana que só se fala nessa lista." Daniel, Correa, Marcinho Guerreiro, Alceu, Christian, Marcel e Ricardinho também estavam na lista da diretoria. O ?desmanche? só não foi maior porque o próprio Bonamigo interveio. O técnico alegou que não haveria jogador suficiente para fazer sequer um coletivo, se a dispensa ocorresse em massa. De acordo com o técnico, não há uma segunda lista de dispensa. Ao mesmo tempo, porém, admite que outros jogadores poderão sair, se a diretoria contratar um lateral-direito, um zagueiro e um atacante, como foi prometido. "Em qualquer clube grande, ninguém pode garantir que o elenco está fechado", observou Bonamigo. "O mais importante é que agora conto com um grupo de 28, 29 atletas, e posso manter um equilíbrio, trabalhando todas as peças da mesma forma e com a mesma atenção. Quando você tem jogador demais no elenco, o clima não fica bom." Como o Palmeiras só voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 11, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada, Bonamigo quer aproveitar a ?folga? para ajeitar a equipe. Nesse período, também será definido o futuro de Pedrinho, cujo contrato vence no fim do mês. O meia, que se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, está sendo preparado para voltar ao time em Goiânia. Nesta quarta-feira à tarde, ele já participará do treino coletivo, programado para o Parque Antártica, em São Paulo (SP).