Bonamigo terá força máxima no Botafogo Após comandar o Botafogo em dois jogos, o técnico Paulo Bonamigo terá à disposição, pela primeira vez, todos os titulares para enfrentar o Criciúma, sábado, em Caio Martins. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time carioca precisa desesperadamente da vitória. Por isso, Bonamigo convocou a torcida para comparecer ao estádio e incentivar a equipe. "É importante o apoio deles. Como já venho dizendo, o Botafogo tem de ganhar os jogos em casa. É fundamental", declarou o técnico, que vai optar por manter João Carlos ao lado Scheidt na zaga. Quem deve sair do Botafogo é o atacante Luizão, artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro, com nove gols. Representantes do Lyon, da França, estão no Brasil para contratá-lo. Mas ele já adiantou que só deixará o time carioca se a proposta for "irrecusável".