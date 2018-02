Bonamigo treina com três no ataque O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, escalou os titulares com três atacantes durante o coletivo realizado em General Severiano. O desempenho da equipe foi bom e o treinador parece ter aprovado a opção. Mas ainda não quis antecipar a escolha por essa formação mais ofensiva para o confronto decisivo contra o Corinthians, domingo, em Caio Martins, que vai receber bom público. Quem saiu beneficiado com um esquema tático mais ousado foi o atacante Schwenck, que marcou um gol no coletivo e mostrou entrosamento com Ricardinho e Alex Alves. "Estou querendo participar e a oportunidade pintou para mim. Não posso desperdiçar. O time tem que buscar a vitória durante os 90 minutos para depois comemorar a permanência na Primeira Divisão", declarou Schwenck, que pediu o apoio do torcedor. "Caio Martins vai virar um caldeirão".