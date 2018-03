Bonamigo vai manter os três zagueiros A insegurança mostrada pela defesa especialmente na derrota para o Paraná, em pleno Parque Antártica, forçou Paulo Bonamigo, do Palmeiras, a rever seus planos. O treinador estava convencido de que poderia trocar a presença do terceiro zagueiro por um atacante a mais na frente, ou, quem sabe, jogar com dois meias ofensivos. Mas, por razões óbvias, teve de recuar. "Cheguei à conclusão que o Palmeiras ainda não está pronto para jogar sem o terceiro zagueiro. A defesa ainda não está segura o bastante para isso", disse o treinador. Bonamigo, porém, não culpa só os zagueiros pela deficiência da defesa. O técnico afirma que o Palmeiras ainda precisa aprender a se movimentar melhor em campo, especialmente quando não tem a posse de bola. "Com o tempo o time vai aprender que é preciso jogar em bloco, com os três compartimentos mais próximos um do outro. Quando o ataque sai, a defesa e o meio-de-campo devem sair no mesmo ritmo, sem deixar espaços entre os setores. E isso você só adquire com trabalho e muito treinamento." Outro vício, segundo o treinador, é o recuo desnecessário quando o time está em vantagem no placar. Por mais que Bonamigo grite, pedindo para o time não voltar, o recuo é quase automático no time. "É instintivo, uma espécie de vício. O time tem o hábito de recuar demais e às vezes dá ao adversário um espaço gratuito. Com certeza, vamos ter de atacar urgentemente essa falha." Bonamigo ainda não está totalmente seguro disso, mas imagina que uma coisa pode estar ligada à outra - a insegurança da zaga pode criar insegurança no resto da equipe, o que pode explicar o ato instintivo de recuar, mesmo quando o placar é favorável. A solução do problema pode ser a contratação de um zagueiro experiente. Depois de fracassarem as tentativas por Gamarra, da Inter de Milão, e por Dininho, atualmente no futebol japonês, Bonamigo indicou Paulo Baier, que não é zagueiro mas que poderia dar segurança ao sistema defensivo por ser um jogador experiente e vibrante. Como nenhum das três transferências deu certo, o treinador se convenceu que a única alternativa viável seria a volta do sistema com o terceiro zagueiro. "A princípio, eu só pretendia jogar com o terceiro zagueiro na Libertadores, competição em que a pegada se torna uma característica ainda mais importante. Mas vou repensar isso. E devo manter a defesa com os três zagueiros também no Campeonato Brasileiro, pelo menos até a hora em que a defesa me mostrar maior confiança." Domingo, contra o Cruzeiro, a defesa palmeirense jogará fortalecida pela volta de Nen. O jogador é titular absoluto no time de Bonamigo. O treinador gosta de contar com um jogador do tipo de Nen, que tem uma grande ascensão sobre os demais. Não por acaso, Bonamigo o relacionou para a concentração do clássico contra o São Paulo, apesar de o jogador estar suspenso. "O Nen é o tipo do jogador importante para o grupo", diz o treinador. "Ele está sempre para cima. É um aglutinador. Com ele e com Magrão, que também é um atleta de fibra, o Palmeiras ficará mais encorpado."