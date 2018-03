Boniek assume a seleção polonesa O ex-jogador polonês Zbigniew Boniek, para muitos o melhor da história do país, foi nomeado nesta segunda-feira técnico da seleção nacional. Ele assume o cargo de Jerzy Engel, demitido após a eliminação da Polônia na primeira fase do Mundial deste ano. Boniek, de 46 anos, jogou três Copas do Mundo, inclusive a de 1982, quando a Polônia foi terceira colocada. Jogou em equipes italianas, como a Roma e a Juventus. ?É preciso decidir se vamos renovar a equipe e nos prepararmos para o próximo Mundial (em 2006) ou se vamos tentar a classificação para a Eurocopa (em 2004) a qualquer custo?, disse ao assumir.