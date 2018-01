Bora ruma à sua sexta Copa do Mundo Há exatamente uma semana, em Tegucigalpa, o sérvio Bora Milutinovic começou a trabalhar para chegar ao seu sexto Mundial seguido por seis seleções diferentes. O ?trotamundos? (andarilho) agora dirige a seleção de Honduras, que a partir de fevereiro disputará as Eliminatórias da Concacaf para a Copa de 2006 ? os três primeiros se classificarão e o quarto jogará a repescagem contra o quinto colocado da Ásia. ?Preciso classificar Honduras para não ser alcançado pelo Parreira. Fui como técnico em cinco Copas e ele em quatro, mas dirigindo o Brasil é claro que estará na próxima. Quem vai ter de suar para ir sou eu?, brincou. Leia mais no Jornal da Tarde