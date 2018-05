Bordeaux amplia vantagem com 1 x 0 sobre o Montpellier

O meia-atacante brasileiro Jussiê marcou o gol da vitória com um chute forte de pé direito após boa jogada individual.

Com mais duas rodadas pela frente antes da pausa de fim de ano, o Bordeaux lidera o campeonato com 37 pontos, seis à frente do Olympique de Marselha, que chegou aos 31 depois da vitória por 2 x 1 contra o Lorient. O Montpellier caiu para terceira posição, com 30 pontos.

Olympique e Montpellier têm um jogo a menos que os líderes.

Sob frio intenso, o Bordeaux perdeu uma excelente oportunidade de abrir o marcador quando Gourcuff desperdiçou um pênalti a favor de sua equipe, após um defensor do Montpellier colocar a mão na bola dentro da área, aos 30 minutos.

Os atuais campeões chegaram ao gol da vitória, sua quarta seguida e 12a. da Liga, quando Jussiê recuperou uma bola, livrou-se do marcador Mapou Yangambiwan e chutou forte com o pé direito para marcar.

O Olympique de Lyon encerrou uma sequência de resultados ruins que derrubaram a equipe para o nono lugar com uma vitória por 2 x 0 sobre o Boulogne, a primeira vitória da equipe em casa desde 26 de setembro. O resultado levou o Lyon de volta ao quarto lugar, com 29 pontos.

O Monaco derrotou o Stade Rennes por 1 x 0, o Nancy venceu o Nice por 2 x 0 e o Le Mans deixou a zona de rebaixamento com uma vitória por 1 x 0 sobre o lanterna Grenoble.