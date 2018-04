Bordeaux bate lanterna Grenoble e recupera liderança

Diante do Grenoble, que ainda não pontuou no Francês, o time dos brasileiros Fernando Menegazzo, Wendel e Jussiê não encontrou a facilidade esperada. Empurrado pela torcida que praticamente lotava o Estádio Jacques Delmas, o Bordeaux marcou logo aos 17 minutos, em chute rasteiro de Gouffran. No entanto, no restante do jogo parou na marcação dos visitantes e não conseguiu ampliar o marcador.

Até o fim da quinta rodada, o Bordeaux ainda pode ser alcançado na pontuação pelo Paris Saint-Germain, que tem dez pontos e joga contra o Monaco, fora de casa, neste domingo. Já pela próxima rodada do Francês, o atual campeão encara o Boulogne longe de seus domínios. O Grenoble, por sua vez, tentará a primeira vitória diante do Rennes, em casa.