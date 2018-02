Bordeaux bate Lyon e conquista a Copa da Liga Francesa O Bordeaux ignorou o favoritismo do Lyon e mesmo jogando fora de casa conseguiu vencer neste sábado o líder Campeonato Francês por 1 a 0 e conquistar o título da Copa da Liga Francesa. A partida contou com 10 jogadores brasileiros e o único gol do jogo foi marcado por um deles. O zagueiro Henrique, ex-Flamengo, aos 43 minutos do segundo tempo aproveitou a cobrança do escanteio e definiu a partida para os visitantes. Como era de se esperar, o Lyon impôs um ritmo forte no início da partida e pressionou o Bordeaux. O título serviria para os donos da casa esquecerem um pouco da eliminação precoce que sofreram na Copa da UEFA, quando eprderam para a Roma. As principais jogadas dos anfitriões saíam dos pés dos brasileiros Juninho Pernambucano e Fred, mas as finalizações esbarravam nas mãos do goleiro Rame. O Bordeuax acuado, abusava das faltas e praticamente não ameaçava o gol de Rémy. Quando a partida caminhava para a prorrogação os visitantes surpreenderam. Faltando dois minutos para o final da partida, o zagueiro Henrique aproveitou a cobrança de escanteio batida pela direita, subiu sozinho e marcou o gol que deu o título de campeão da Copa da Liga Francesa 2006/2007 para o Bordeaux. Campeonato Francês Pela abertura da 30.ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique Marselha tropeçou e perdeu por 2 a 1 fora de casa para o fraco Lorient. Com resultado, os anfitriões chegam a 40 pontos e ocupam a 12.ª colocação, enquanto os visitantes estão em oitavo, com 42.