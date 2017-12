Bordeaux continua na caçada ao Lyon O Bordeaux, do técnico brasileiro Ricardo Gomes, venceu o Nice por 1 a 0, fora de casa, gol de Laslandes. O resultado manteve o time na vice-liderança do Campeonato Francês com 27 pontos, nove atrás do Lyon. Confira outros resultados deste sábado: Le Mans 3 x 0 Olympique Marseille, Metz 2 x 0 Ajaccio, Nantes 3 x 0 Nancy, e Saint-Etienne 1 x 0 Auxerre.