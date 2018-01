Bordeaux contrata Eduardo Costa Depois de contratar o atacante Chris, do Paris Saint-Germain e o volante Paulo Miranda, do Vasco, o Bordeaux anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um jogador brasileiro: Eduardo Costa, do Grêmio e da seleção brasileira Sub-20. Segundo os dirigentes do clube, o volante deve assinar um contrato de cinco anos com a equipe francesa.