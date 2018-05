Bordeaux derrota Lyon fora e mantém vantagem na ponta

Ao fim da 17.ª rodada do Francês, o Bordeaux aparece com 34 pontos. O Montpellier tem 30, mas ainda com um jogo a menos em relação ao líder. O Lille, que goleou o Monaco por 4 a 0, com dois gols do atacante brasileiro Túlio de Melo, é o terceiro, com 28 pontos, mesma pontuação do Olympique de Marselha, quarto na tabela.

Na partida em Lyon, o time da casa esteve longe de lembrar a equipe que foi heptacampeã consecutiva nacional. Contando com os brasileiros Wendel, Fernando Menegazzo e Jussiê, os visitantes marcaram o gol da vitória já aos 41 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Gourcuff, o marroquino Chamakh fez de cabeça, para a frustração da equipe de Cris e Michel Bastos.

Ainda neste domingo pelo Francês, o Paris Saint-Germain venceu o ameaçado Saint-Étienne por 3 a 0, em casa, chegando à décima colocação, com 25 pontos. Também dentro de seus domínios, o Sochaux causou mais uma derrota ao lanterna Grenoble, ganhando por 1 a 0. Com isso, o último colocado continua somando apenas uma vitória em 16 jogos.