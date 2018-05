Bordeaux derrota PSG e garante liderança do Francês

O Bordeaux venceu o clássico com o Paris Saint-Germain por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Jacques Delmas, e garantiu a permanência na liderança do Campeonato Francês. O time da casa chegou aos 31 pontos, e tem quatro de vantagem sobre o vice-líder, o Montpellier, que também venceu neste sábado.

O único gol da partida foi marcado por Plasil, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Bordeaux não contou com os brasileiros Fernando e Wendell, suspensos. Com a derrota, o PSG segue com dificuldades na tabela. A equipe da capital soma 22 pontos e ocupa a nona colocação.

Mais cedo, o Montpellier também fez a lição de casa e bateu o Le Mans por 2 a 1. O segundo colocado na tabela contou com gols de Fana e Compan para se manter na briga pelas primeiras posições. O Le Mans segue em 18.º, com apenas nove pontos, na zona da degola.

Também neste sábado, o Olympique de Marselha, do brasileiro Brandão, superou o Nice por 3 a 1, jogando na casa do rival. Niang, Gonzalez e Kone foram os autores dos gols visitantes. O Olympique é o sétimo colocado, com 25 pontos.

Completando a rodada deste sábado, o Rennes venceu o Lorient por 1 a 0, diante de sua torcida, enquanto o Valenciennes se manteve na terceira colocação, com 26 pontos, ao bater o Monaco por 3 a 1. O único gol do Monaco foi marcado pelo brasileiro Nenê, ex-Palmeiras. Saint-Étienne e Sochaux empataram sem gols.