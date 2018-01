Bordeaux e Lyon empatam na França No jogo de maior destaque deste sábado pelo Campeonato Francês, os dois clubes mais brasileiros ficaram no empate. O Bordeaux, de Ricardo Gomes e Denílson, e o Lyon, de Cris, Caçapa, Juninho Pernambucano e Fred, ficaram no 1 a 1, em Bordeaux. O checo Smicer abriu o placar para o time da casa aos seis minutos de jogo. O Lyon só chegou ao empate aos 19 da segunda etapa, com Wiltord. O resultado manteve o Lyon na liderança do campeonato com 17 pontos. O Bordeaux, com 13, caiu para quarto, graças à vitória do Le Mans, que assumiu o terceiro lugar, sobre o Sochaux por 2 a 1. Confira os outros resultados deste sábado: Lille 4 x 0 Nice, Nancy 1 x 1 Metz, Nantes 2 x 0 Tolouse. A sétima rodada será completada no domingo, com os seguintes jogos: Auxerre x Ajaccio, Olympique de Marselha x Troyes, Monaco x Rennes, Strasbourg x Lens, e Saint-Etienne x Paris Saint-Germain.