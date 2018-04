Bordeaux e Olympique de Marselha empatam na França

Apesar do tropeço, o Bordeaux segue na liderança do Campeonato Francês com folga - foi a 44 pontos, sete a mais do que o vice-líder Lille. E com o empate heroico, o Olympique chegou a 33 pontos e subiu para a quarta posição.

Contando com o apoio da torcida, a equipe do brasileiro Wendel iniciou a partida melhor. Mas o gol saiu apenas aos 44 minutos do primeiro tempo, após Mandanda mandar contra a própria meta. A vitória parecia que viria com tranquilidade, quando Planus foi expulso aos 15 da etapa final e prejudicou o Bordeaux.

Com um jogador a mais, o time do brasileiro Brandão partiu em busca do gol do empate, marcado aos 36 minutos por Benoit Cheyrou. O Olympique ainda pressionou e chegou próximo da virada, mas o Bordeaux conseguiu se segurar e garantiu o empate.