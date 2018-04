Bordeaux elimina Le Mans na Copa da Liga Francesa

Tallec abriu o placar para o Le Mans logo aos cinco minutos, mas Gouffran e Gourcuff viraram ainda no primeiro tempo. Quando a partida parecia dominada pelo líder do Campeonato Francês, o zagueiro português João Paulo empatou pouco antes do intervalo. Só que aos cinco do segundo tempo, Plasil marcou e garantiu a vitória.

Pela Copa da França, o Auxerre também penou para superar o Sedan, mesmo atuando em casa, mas conseguiu confirmar o favoritismo nos pênaltis e avançou na competição. Após a partida terminar empatada por 1 a 1 no tempo normal, a equipe mandante sobrou nas penalidades e venceu por 3 a 0.

Sétimo colocado do Campeonato Francês, o Auxerre parecia que teria vida fácil contra o Sedan, apenas o 18.º colocado da segunda divisão. Jelen ainda abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, dando a impressão que a vitória viria com tranquilidade. Mas Allart empatou a dois minutos do intervalo, e a partida acabou indo para os pênaltis.

Ainda nesta terça-feira, o Grenoble foi eliminado fora de casa pelo Vannes, da segunda divisão, ao perder na prorrogação por 4 a 3. A partida terminou empatada no tempo normal por 3 a 3, mas o lanterna do Francês acabou surpreendido nos minutos finais do tempo extra e se despediu da Copa da França.