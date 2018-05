Bordeaux goleia e dispara na liderança do Francês

O Bordeaux soma agora 40 pontos, oito a mais que o vice-líder. O time de Marselha, que tem um jogo a menos, poderia ter chegado aos 35, reduzindo a distância para o primeiro colocado. Já o Lorient é o 10.º colocado, com 26 pontos.

A vitória do Bordeaux neste sábado foi construída ainda no primeiro tempo. Bellion abriu o placar aos 11 minutos e aumentou a vantagem aos 41. No segundo tempo, Cavenaghi ampliou, aos 6, e Gourcuff assegurou a vitória aos 30 minutos. Os visitantes descontaram aos 43, com Gameiro, depois de perder um pênalti aos 7 - Franco Sosa acertou a trave.

A boa vantagem do Bordeaux na tabela foi assegurada com o empate do Olympique com o Saint-Étienne por 0 a 0, fora de casa. Os anfitriões perderam a chance de se afastar da zona de rebaixamento. O Saint-Étienne é o 17.º, com apenas 16 pontos.

Fora de casa, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Rennes por 1 a 0, e continua com sua campanha irregular na competição. O time da capital é o nono colocado, com 26. O Rennes ocupa o quarto lugar, com 29.

Completando os jogos deste sábado, Grenoble e Nice empataram por 1 a 1, enquanto o Nancy bateu o Montpellier por 2 a 0. Valenciennes e Lens ficaram no 0 a 0. O jogo entre Boulogne e Sochaux não pôde ser realizado por causa da nevasca que atingiu alguns países da Europa.