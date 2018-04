Bordeaux goleia Nice e assume a liderança do Francês

Jogando em casa, o Bordeaux abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça do brasileiro Jussiê. O francês Gourcuff ampliou aos oito e aos 25 minutos da segunda etapa. Aos 31, Alou Diarra selou a vitória com mais um gol de cabeça, aproveitando a cobrança de falta de Jussiê.

Ainda neste domingo, o Lille ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Toulouse. Já o Lens derrotou o Grenoble por 2 a 1, fora de casa, com gols do atacante brasileiro Eduardo e do togolês Razak Boukari.