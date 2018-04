Bordeaux goleia Nice por 4 x 0 com gol do brasileiro Jussiê

O Bordeaux, que em maio obteve seu primeiro título no campeonato francês em 10 anos, subiu para o topo da tabela e é o único time com a pontuação máxima em três jogos.

O meio-campista brasileiro Jussiê abriu o placar com uma cabeçada pouco antes do intervalo. No segundo tempo o meia Gourcuff, atuante na seleção francesa, em seguida marcou dois gols e o capitão Alou Diarra encerrou o assunto com um tento de cabeça aos 29 minutos.

O time da cidade vinícola, que ampliou para 14 seu recorde de vitórias consecutivas na liga, está dois pontos adiante de Olympique de Lyon, Paris St Germain e Olympique de Marselha, que jogaram no sábado.

O Bordeaux precisou de tempo para pegar ritmo em uma partida disputada sob um calor arrasador e sobreviveu a alguns sustos no início, mas depois eletrizou seus torcedores com passes habilidosos.

O Bordeaux vai enfrentar um teste verdadeiro na semana que vem, quando visita o Olympique de Marselha, visto por muitos como seu principal rival na busca do título.

"O Marselha é um time forte, com bons reforços e um técnico (Didier Deschamps) que sabe tudo sobre o futebol de alto nível", disse Gourcuff à tevê francesa Canal Plus.

"Deve ser uma grande partida. Vamos levá-la muito a sério. Sabemos que nossa sequência de vitórias tem que acabar um dia, mas queremos fazê-la durar tanto quanto pudermos."