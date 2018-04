Bordeaux nega venda de Christian O Palmeiras pode ter dado um ?fora? ao anunciar a contratação do atacante Christian como principal reforço para a temporada 2002. Segundo a agência de notícias EFE, o assessor de imprensa do Bordeaux negou nesta quarta-feira a transferência do jogador para o clube paulista. ?Não estabelecemos nenhum tipo de contato ou negociação com o Palmeiras?, disse. O diretor esportivo da equipe francesa, Charles Camporro, garantiu que o pensamento de Christian está voltado para a partida contra o Lille pelo Campeonato Francês e que o clube não pretende negociá-lo. Embora a diretoria não descarte a intenção de contratar um novo atacante, já que jogador brasileiro foi um dos mais caros reforços da história do Bordeaux (cerca de US$ 13 milhões) e teve uma atuação pífia desde a sua chegada, com apenas dois gols marcados, o dirigente desmentiu qualquer contato com os cartolas palmeirenses. Christian volta a ser titular na equipe do técnico Elie Baup após ter sido multado e afastado pela diretoria em função de seu atraso na apresentação do time.