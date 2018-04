Bordeaux procura outro atacante O atacante Christian deve ir mesmo para o Grêmio, e o seu atual clube, o Bordeaux, já pensa no nome de Robert, jogador do clube suíço Servette, para substituí-lo. De acordo com fontes do clube francês, Christian deveria ir para o Palmeiras, mas a equipe gaúcha mostrou mais interesse em negociá-lo. ?Ele queria ir para o Palmeiras, mas as negociações avançaram mais com o Grêmio?, disse o diretor do Bordeaux, Charles Camporro. O Bordeaux, na verdade, quer se desfazer de Christian, considerado indisciplinado por ter aparecido para treinar uma semana após a data combinada. O clube não estaria disposto a relevar a atitude do jogador, que marcou apenas dois gols na temporada.