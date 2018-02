Bordeaux recupera-se no Francês após empate com Nice

O Girondins Bordeaux recuperou a terceira posição no campeonato francês ao empatar em 1 a 1 contra o Nice no domingo. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O atacante Bakary Kone abriu o placar para o Nice com um excelente gol aos 12 minutos, mas o empate do Bordeaux veio cinco minutos depois. Com 29 pontos em 17 jogos, o Bordeaux está oito pontos atrás do líder Olympique Lyon e quatro pontos abaixo do segundo colocado, o Nancy. Nice, que ainda não perdeu em casa, está em sétimo colocado.