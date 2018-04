Bordeaux só empata sem gols com o Boulogne

Mesmo com o empate, o Bordeaux foi a 48 pontos e segue liderando com grande vantagem. O atual segundo colocado é o Lille, que venceu o Lens por 1 a 0 e subiu para 40 pontos. Mas o Montpellier, que tem 39 e enfrenta o Olympique de Marselha ainda neste sábado, pode reassumir a vice-liderança.

O mau resultado, no entanto, manteve a boa série invicta do Bordeaux no Campeonato Francês: foram cinco vitórias e dois empates nas últimas sete partidas.

Neste sábado, o confronto foi truncado e as duas equipes pouco criaram. O apoio da torcida não empolgou o líder, que apresentou certa apatia no setor ofensivo.

Já o Lille soube fazer o dever de casa sem grandes dificuldades. Eden Hazard abriu o placar logo aos 22 minutos do primeiro tempo e, no restante da partida, os mandantes souberam se segurar com tranquilidade.

Com dois gols de Chu Young Park e outro do atacante brasileiro Nenê, que manteve a artilharia do Campeonato Francês com 13 gols, o Mônaco passou em casa pelo Nice por 3 a 2. Assim, chegou aos 39 pontos e assumiu a terceira colocação. Saada e Digard descontaram para os visitantes.

Já o Rennes não tomou conhecimento do lanterna Grenoble e goleou em casa por 4 a 0, assumindo a oitava colocação com 34 pontos. Marveaux marcou duas vezes e foi o grande destaque da partida - Danze e Bangoura completaram o placar.

Ainda neste sábado, o Toulouse surpreendeu o Le Mans fora de casa por 3 a 1, enquanto o Nancy superou o Lorient por 1 a 0.