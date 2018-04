Bordeaux sofre com lesões de goleiro e zagueiro O Bordeaux terá problemas em sua defesa na próxima rodada do Campeonato Francês. O goleiro Cedric Carrasso e o zagueiro Marc Planus se contundiram no empate por 1 a 1 com a Juventus, pela Liga dos Campeões da Europa, e não devem enfrentar o recém-promovido Boulougne, no sábado.