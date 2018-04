Bordeaux vence Boulogne e mantém liderança na França

O Bordeaux manteve sua invencibilidade e a liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Boulogne por 2 a 0, pela sexta rodada da competição. Com o triunfo deste sábado, a equipe chegou aos 16 pontos, com três a mais do que o Lyon, que vai enfrentar o Paris Saint-Germain no domingo.

Atual campeão francês, o Bordeaux vinha de empate por 1 a 1 com a Juventus, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. E a equipe não teve dificuldade para conseguir o triunfo. Aos 34 minutos, David Bellion aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, abriu o placar para o Bordeaux. Yoann Lachor, aos 23 minutos do segundo tempo, marcou um gol contra e definiu a vitória do Bordeaux.

O sábado registrou duas goleadas de visitantes no Campeonato Francês. O Rennes venceu o Grenoble por 4 a 0 e o Valenciennes bateu o Sochaux por 5 a 2. Em casa, o Lorient bateu o Nancy por 3 a 1. Saint-Étienne e Auxerre empataram por 1 a 1. Com um gol do brasileiro Nenê, o Monaco superou o Nice, fora de casa, por 3 a 1.