Bordeaux vence e abre oito pontos na ponta do Francês

Fora de casa, o Bordeaux chegou a estar em desvantagem, já que Battles abriu o placar para o Grenoble no primeiro minuto do segundo tempo. O líder do Campeonato Francês conseguiu a virada, com gols de Gouffran, Chamakh e

Cavenaghi.

O Montpellier assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 1 a 0, fora de casa, com gol marcado por Montano. A equipe agora tem 39 pontos. Ele ultrapassou o Lille, que foi derrotado pelo Sochaux por 2 a 1.

Em fase ruim no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain perdeu para o Monaco, em casa, por 1 a 0. Com o resultado, a equipe está apenas na 11ª colocação, com 29 pontos. Já o Monaco está em quarto lugar, com 36 pontos.

Jogando em casa, o Olympique de Marselha derrotou o Le Mans por 2 a 1, com dois gols marcados por Niang. A equipe está em quinto lugar no Campeonato Francês, com 36 pontos. O Lyon, com o mesmo número de pontos, é o sexto colocado. Nesta quarta-feira, ele derrotou o Lorient por 3 a 1, fora de casa, com um gol de Lisandro Lopez e dois de Källström.

Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, o Auxerre derrotou o Nice por 1 a 0, fora de casa, já Toulouse e Nancy empataram por 0 a 0.