Bordeaux vence Rennes e volta à liderança do Francês

Atuando em casa, o Bordeaux anotou o único gol da partida aos 24 minutos do primeiro tempo. O volante Wendel apareceu na área e completou o cruzamento do lateral-esquerdo Benoit Trémoulinas, definindo a vitória do líder do campeonato.

Ainda neste domingo, o Le Mans deixou a zona de rebaixamento do campeonato, ao derrotar o Lens por 3 a 0. O resultado deixou o time na 15.ª posição, com sete pontos, um atrás do Lens, que ocupa agora a 13.ª colocação.

No outro jogo da rodada, Lille e Nice ficaram apenas no empate por 1 a 1 e seguem n aponta de baixo da tabela. O Lille é o 17.º colocado, com seis pontos, enquanto o Nice está em penúltimo lugar do Campeonato Francês, com apenas cinco pontos.