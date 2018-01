Bordon ameaça deixar o Stuttgart Se em outros tempo ele foi criticado por suas atuações no São Paulo, na Alemanha ele é ídolo. O zagueiro Bordon, capitão do Stuttgart, ameaçou nesta quinta-feira deixar o clube alemão caso Kevin Huranyi e Andreas Hinkel se transfiram para outra equipe, com melhor situação financeira. ?Não tenho problemas para ficar no Stuttgart, mas primeiro quero saber como vai ficar a situação do clube. Uma coisa é certa: se os outros saírem, eu também saio?, garantiu o jogador brasileiro à revista alemã ?Kicker?. Tanto Hinkel quanto Kuranyi, ambos de 21 anos, podem ser vendidos para sanar um déficit de ? 16 milhões. Embora Bordon tente assegurar que suas declarações não são uma ameaça, ele cai em contradição quando diz que não verá um desmantelamento de sua equipe sem fazer nada em um momento tão importante. O Stuttgart lidera o Campeonato Alemão com 30 pontos, um a mais que o Bayer Leverkusen. ?Construímos algo que é difícil de repetir. Tenho vontade de jogar na Bundelisga e disputar a Liga dos Campeões?, afirmou.