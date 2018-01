Bordon deve trocar de time na Alemanha O zagueiro brasileiro Bordon deve se transferir ao Schalke 04 no próximo ano, informou nesta terça-feira o Stuttgart, seu atual clube. Segundo o diretor de futebol da equipe alemã, Felix Magaht, o jogador de 28 anos não vai renovar seu contrato, previsto para terminar no final do ano. ?Bordon recebeu uma oferta sensacional. Não podemos competir com esses valores. É uma pena que nos deixe?, disse.