Bordon e Paraíba marcam no Alemão O zagueiro Bordon, ex-São Paulo, marcou o gol que garantiu os três pontos ao Stuttgart contra o Munique 1860, em Munique. Com o resultado, a equipe assume a segunda colocação, ao lado do Borussia Dortmund, com 46 pontos, 13 a menos que o Bayern de Munique. Fora de casa, o meia Marcelinho Paraíba fez um dos gols da vitória do Hertha Berlin sobre o Nuremberg, por 3 a 0.