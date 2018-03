Bordon marca 2 e classifica Schalke 04 As equipes do Schalke 04 e do Werder Bremen conseguiram as duas vagas restantes para a próxima Liga dos Campeões da Europa, na última rodada do Campeonato Alemão, realizada neste sábado. Ambas foram favorecidas pela vitória do Bayern Munique, campeão por antecipação, sobre o Stuttgart, por 3 a 1, gols de Ballack, Salihamidzic e Makaay. O Schalke assegurou o vice-campeonato ao bater o Freiburg por 3 a 2, no campo do adversário. O zagueiro brasileiro Bordon fez dois gols de cabeça; o outro gol do Schalke foi marcado por Sand. Já a derrota do Stuttgart, que caiu para a quinta colocação, abriu espaço para para o Werder Bremen, que subiu para o terceiro lugar ao derrotar o Kaiserslautern por 2 a 1. O Hertha, que empatou sem gols com o Hannover, terminou em quarto lugar, seguido do Stuttgart. Hertha e Stuttgart, mais o Bayer Leverkusen, que goleou o Borussia Moechengladbach por 5 a 1 (um dos gols marcados pelo atacante brasileiro França), conquistaram as três vagas para a Copa da Uefa. Bochum, Hansa Rostock e Freiburg foram as equipes rebaixadas para a segunda divisão. Colonia e Duisburg subiram. A última vaga vai ser decidida neste domingo entre o Eintracht Frankfurt e o Munique 1860. Os outros resultados da última rodada: Hamburgo 0 x Bochum 1, Arminia Bielefeld 1 x Wolfsburg 2, Borussia Dortmund 2 x Hansa Rostock 1 e Nuremberg 1 x Mainz 2.