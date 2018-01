Bordon marca no empate do Stuttgart O zagueiro Bordon, ex-São Paulo, foi o responsável pelo gol do Stuttgart no empate por 1 a 1 com o Schalke 04, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. Hajto fez para o Schalke 04. O Bayer Leverkusen venceu o Hansa Rostock por 3 a 1, fora de casa. Os outros resultados da rodada foram: Wolfsburg 2 x 1 Hamburgo; Hanover 1 x 3 Energie Cottbus; e Kaiserslautern 1 x 1 Arminia Bielefeld.