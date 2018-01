Bordon troca Stuttgart pelo Schalke O zagueiro brasileiro Marcelo Bordon, ex-São Paulo, atualmente no Stuttgart, vai mudar de clube ao final da temporada mas continuará no futebol alemão. Ele já acertou contrato com o Schalke, segundo anunciou hoje o jornal "Bild am Sonntag". Bordon, de 28 anos, ainda tem contrato com o Stuttgart até a metade de 2005, por isso seu novo clube terá de pagar uma multa a ser estipula. O zagueiro vai receber US$ 6,2 milhões pela transferência.