Bordon vai jogar no Schalke 04 O zagueiro brasileiro Bordon, que saiu do São Paulo para o Stuttgart-ALE, vai mudar de time na Bundesliga. Na próxima temporada o jogador, convocado para a seleção brasileira que vai disputar a Copa América, em julho, assinou contrato com o Schalke 04. Pelo contrato, o zagueiro deverá defender o Schalke até o dia 30 de junho de 2009. Bordon é o segundo grande reforço do Schalke para a próxima temporada. Antes, o clube havia acertado a contratação do atacante Ailton, artilheiro da Campeonato Alemão na última temporada.