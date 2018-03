Borges confessa que está cansado de cobranças

Borges não agüenta mais as cobranças. Nesta quinta, ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, vindo do Uruguai, o atacante do São Paulo não economizou palavras ao expor seu descontentamento: "Estou de saco cheio." Vice-artilheiro do clube no ano, com 9 gols (Adriano tem 14), o atacante se irrita com as cobranças sobre a falta de gols - não marca há cinco partidas. "Tem muita gente falando, mas não entende de futebol", declarou. "Tudo é mais difícil para mim no São Paulo." Não é a primeira vez que o jogador expõe sua insatisfação. No segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, ficou no banco de reservas - Dagoberto foi o titular, ao lado de Adriano - e, questionado antes do jogo, não mediu as palavras: "Tem que perguntar para o treinador. Até o jogo passado, eu era o artilheiro do time, mas fiquei fora e agora estou no banco", disse na ocasião. Borges não participara da partida anterior, quando o São Paulo bateu o Palmeiras por 2 a 1 (gols de Adriano), por estar suspenso. Depois da eliminação no estadual, porém, o jogador recuperou a posição: foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Nacional de Medellín (gol de Alex Silva) e no empate por 0 a 0 de quarta com o Nacional. O atacante foi criticado principalmente pelo último lance do jogo, quando desperdiçou um contra-ataque incrível. Borges tinha três companheiros para passar a bola, mas tentou jogada individual e foi desarmado. Ao se defender, o ex-atacante do Paraná não deixou de criticar outros companheiros. "Tem que ver de onde eu vinha [na jogada]. Outros perderam chances mais claras do que a minha, mas só falam de mim." Borges foi o artilheiro do São Paulo em 2007, com 13 gols. Neste ano, perdeu espaço com a chegada de Adriano, mas ganhou um lugar com seus gols. "Mesmo assim, toda vez que eu saio do time, tenho de trabalhar tudo de novo para voltar." LESÕES PREOCUPAM O São Paulo voltou de Montevidéu preocupado com dois de seus principais jogadores. Hernanes e Jorge Wagner sofreram pancadas fortes no jogo de quarta-feira. O meia deixou o campo durante o segundo tempo, com dores no joelho esquerdo. O problema do volante foi no tornozelo esquerdo. "Quando saí de campo, não conseguia apoiar o pé no chão", disse. O médico do clube, José Sanchez, já cortou a folga dos dois atletas. "Eles vão trabalhar no Reffis durante o final de semana", declarou Sanchez. Os dois não estão garantidos para o jogo de volta, quarta-feira, às 21h50, no Morumbi.