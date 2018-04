Borges diz não ter preferência no ataque do Grêmio

"A única coisa que eu sei é que me sinto bem jogando", afirmou Borges, que minimizou as dificuldades enfrentadas pelo Grêmio nas duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. "Mais importante é vencer porque isso vai dando confiança e, com o tempo, a equipe vai melhorando", completou.

Borges acredita que os atacantes do Grêmio precisam ajudar o sistema defensivo da equipe, que sofreu quatro gols nos dois primeiros jogos do ano. "A gente tem que começar a marcação lá na frente. Se a gente está tomando gols, não é culpa do setor defensivo, mas sim de toda a equipe", disse.