Borges diz que Cruzeiro é um dos favoritos no Brasileiro

"É uma competição forte, difícil de ser disputada. Estamos em uma crescente e eu falo com toda clareza que, com o elenco que a gente tem, o Cruzeiro vai brigar pelo título brasileiro", garantiu o atacante, artilheiro do Brasileirão de 2011, pelo Santos. Na época, balançou as redes 23 vezes.

"Eu, como centroavante, espero ajudar o Cruzeiro a brigar pelo título. Quero ser campeão em 2013", declarou Borges, que já projeta o jogo de estreia, contra o Goiás, no domingo. "A gente tem consciência que temos que mostrar uma regularidade durante o campeonato e é importante conseguirmos uma vitória no domingo. Acredito que a gente vai começar com o pé direito".

Para o treinador Marcelo Oliveira, Borges é uma das principais armas do time para entrar na briga pelo título. "O Borges tem faro de gol e se tiver duas ou três oportunidades na partida, sempre faz gols. Ele é um ótimo finalizador e é importante, em um Campeonato Brasileiro, termos um definidor como ele", exaltou o técnico.