Borges diz que reserva não tira motivação no São Paulo

O atacante Borges ainda não foi titular do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas o banco de reservas não tira a motivação do jogador, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no domingo.

Veja também:

Ricardo Gomes adianta escalação de Borges

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Hoje a minha motivação é ajudar minha equipe a fazer grandes jogos e conquistar títulos. Atletas que ficam de fora têm que trabalhar bastante e saber esperar o seu momento. Tem que respeitar o companheiro e a opinião do treinador", disse o jogador ao site oficial do clube.

Além de reconquistar uma vaga entre os titulares, Borges tem dois objetivos ambiciosos para o fim da temporada. "Não penso em outra coisa que não seja ser novamente campeão pelo São Paulo e voltar a ser artilheiro da minha equipe", disse.

O São Paulo está na terceira colocação do Brasileiro, com 40 pontos, quatro a menos que o Palmeiras e a três do Internacional. Na briga pela artilharia do clube na competição, Borges está em segundo, com seis gols; Washington soma sete.