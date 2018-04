Borges e Dagoberto são novidades em treino do Cruzeiro

Já Borges trabalhou em outro campo. O jogador se recupera de dores no tornozelo direito e segue treinando sob orientações do departamento médico. Nesta segunda ele trabalhou com bola, calçando chuteiras, e deu esperanças de um retorno para as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro.

Outro que briga por vaga de titular, o argentino Martinuccio está com dores nas duas panturrilhas. Nesta segunda-feira, ele não treinou e fez exames de imagem para saber da gravidade da lesão.

Enquanto isso, o garoto Vinícius Araújo, de 19 anos, vai buscando seu espaço. O atacante fez dois jogos sobre o Vitória-ES no jogo-treino de sábado e agora quer aproveitar a chance no time de cima. "Fiquei muito feliz na época em que o Marcelo (Oliveira, treinador) falou que ia me subir para o profissional. Estamos pegando ritmo de jogo. Acho que este retorno que eu estou dando dentro de campo mostra à comissão que eu estou a disposição deles, que podem contar comigo também."