Borges e Hugo brilham no primeiro coletivo do Grêmio

Formando dupla de ataque com Leandro, Borges fez dois dos três gols na vitória de 3 a 0 dos titulares sobre os reservas, em um coletivo com duração de 50 minutos. O outro gol da atividade foi feito justamente por Hugo, que ainda brilhou com bons dribles e participação efetiva no ataque.

Na atividade, Silvas começou a formar a equipe que estreia no Campeonato Gaúcho no próximo domingo, contra o Pelotas, fora de casa. O treinador escalou o time titular com Victor; Mário Fernandes, Maurício, Rever e Fábio Santos; Adilson, Ferdinando, Souza e Hugo; Leandro e Borges.

Para o confronto com o Pelotas, o treinador não poderá contar com o zagueiro Rafael Marques, que cumprirá suspensão por ter sido expulso no último jogo do Campeonato Gaúcho do ano passado.

Na tarde desta segunda-feira, o Grêmio realizará mais um treino no gramado do Flamengo de São Valentim. Já na terça-feira, o time fará o seu o primeiro jogo-treino do ano, contra o São Paulo de Rio Grande.