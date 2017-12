Borges garante fim de jejum e vitória fácil sobre o Vasco

Com extrema facilidade, o São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, neste domingo, no Morumbi com pouco mais de 9 mil pagantes, e minimizou as críticas sobre seus atacantes, que ainda não haviam desencantado no Campeonato Brasileiro. Borges anotou os dois gols e Aloísio fez boa partida. Com o resultado, o time de Muricy Ramalho chegou aos 10 pontos, um a menos que os cariocas, que amargam a sina de não vencer o São Paulo no Morumbi desde a decisão do título brasileiro de 1989. Mesmo desfalcado de Dagoberto, Leandro, Alex Silva e Josué, o São Paulo começou o jogo à toda, disposto a acabar com o jejum do ataque. Borges tratou de quebrá-lo já aos 2 minutos, após receber linda deixada do companheiro Aloísio. O time de Muricy se impôs de tal forma que o jogo pareceu ser de uma equipe profissional contra uma juvenil. Como dois autênticos amadores, o lateral-esquerdo Guilherme e o volante Amaral deram de presente o segundo gol: fizeram uma lambança à frente da área e deram a bola de presente para Borges, que não perdoou. Para piorar, Amaral ainda foi expulso no primeiro tempo por praticar um golpe de judô sobre o mesmo Borges. Na etapa final, o São Paulo diminuiu o ritmo e só administrou sua terceira vitória no Nacional. Mesmo pressionado pelos berros incessantes do técnico Celso Roth, o frágil time do Vasco não ameaçou mexer no placar. Na próxima rodada, o São Paulo vai à Vila Belmiro encarar o Santos, enquanto que o Vasco faz o clássico carioca com o Flamengo. Este jogo, porém, depende de confirmação da CBF, já que o Maracanã será fechado nesta segunda-feira para o Pan-Americano. SÃO PAULO 2 x 0 VASCO São Paulo - Rogério Ceni; André Dias, Breno e Miranda; Ilsinho, Hernanes , Richarlyson, Hugo (Jadilson) e Jorge Wagner; Borges (Souza) e Aloísio . Técnico: Muricy Ramalho. Vasco - Silvio Luiz; Thiago Maciel, Emiliano Dudar, Jorge Luiz e Guilherme; Amaral , Roberto Lopes, Abedi (Júnior) e Marcelinho; André Dias (Rafael) e Martín Garcia (Leandro Amaral). Técnico: Celso Roth. Gols - Borges, aos 2 e aos 23 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR). Renda - R$ 121.735,00. Público - 9.065 pagantes. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).