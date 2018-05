Borges se despede do São Paulo, mas não revela futuro

Com contrato perto do encerramento, o atacante Borges se despediu do São Paulo. O jogador não permanecerá no clube do Morumbi no próximo ano, mas ainda não revelou o seu futuro profissional. Grêmio e Santos são dois dos clubes interessados na contratação de Borges.

"Só tenho a agradecer ao São Paulo, a diretoria, a comissão técnica, fisioterapeutas, aos jogadores e também a torcida que sempre me apoiou. Foram anos de conquistas e ótimos resultados e agora vou seguir um novo caminho na minha carreira", afirmou o atacante, que chegou ao São Paulo em 2007 por indicação do técnico Muricy Ramalho.

No clube, Borges foi bicampeão brasileiro (2007 e 2008). Além disso, foi o artilheiro da equipe em 2008, com 26 gols, tendo, inclusive, marcado o gol do título nacional. Neste ano, porém, não conseguiu se firmar entre os titulares e se envolveu em polêmica ao reclamar da condição de reserva.