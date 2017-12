Borges substituirá Denilson no Bétis Denílson, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, foi emprestado pelo Bétis ao Bordeaux, da França, por um ano. O meia atacante, que completa 28 anos nesta quarta-feira, estava no Bétis desde 1998. Em compensação, o time espanhol comprou os direitos do atacante Borges, do Paraná, que se despediu nesta quarta dos colegas de equipe.