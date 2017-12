Borja admite interesse em jogar no Palmeiras ao lado de Guerra

O atacante colombiano Miguel Borja, do Atlético Nacional, admitiu nesta quarta-feira o interesse em jogar no Palmeiras. Sondado pelo clube paulista e especulado em times europeus, o destaque do atual campeão da Copa Libertadores afirmou em entrevista ao canal Fox Sports que analisaria uma eventual proposta até pela vontade de voltar a ser companheiro do meia Alejandro Guerra.

Borja garantiu que até agora o Atlético Nacional não recebeu propostas oficiais. "Até o momento vou continuar aqui. Se tiver algo do Palmeiras ou de outro clube da Europa, vou tomar uma decisão", disse, em entrevista por telefone. "Se tiver algum acordo, logicamente estou à disposição para sair. O que quero é o bem do Nacional, da minha família e o meu bem como esportista", completou.

No possível cenário de acordo com o Palmeiras, o que pesa a favor do clube paulista para atrair Borja é a presença de Alejandro Guerra. O meia venezuelano, escolhido o craque da Libertadores de 2016, tem bom entrosamento com o atacante. "Ele é um grande jogador. Se tiver um acordo, seria ótimo jogar com ele, assim como foi no Nacional. Muitas vezes o Guerra me deu passes para gols" afirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O colombiano explicou que só sairia por uma proposta vantajosa e lembrou que uma eventual negociação precisa ser acordada tanto pelo Nacional, dono dos 70% dos direitos econômicos, como pelo Cortuluá, clube detentor dos 30% restantes. O atacante já se apresentou ao time atual e começou os trabalhos de pré-temporada. A liga local começa em fevereiro.