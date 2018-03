Borja celebra estreia decisiva pelo Palmeiras: 'Espero fazer mais gols'

O colombiano Miguel Borja começou a passagem pelo Palmeiras com gol e a sensação de dever cumprido na estreia diante da Ferroviária, neste sábado, no Allianz Parque. O atacante, ex-Atlético Nacional, marcou o terceiro da goleada por 4 a 1, pelo Campeonato Paulista, e depois da partida, na saída de campo, afirmou que a primeira atuação lhe dá a confiança de projetar novas participações decisivas.

O jogador é a contratação mais cara da história do clube, trazido por R$ 33 milhões. "Estou contente. O time jogou muito bem e penso que assim vamos conseguir o que todos nós queremos. Estou muito feliz, contente, espero seguir fazendo muito mais gols", afirmou o colombiano. O atacante precisou de menos de 20 minutos em campo para fazer o primeiro dele com a camisa 12.

Borja foi bastante celebrado pelos companheiros na comemoração. Até os reservas se levantaram do banco e correram para abraçá-lo. "A vontade de jogar no Palmeiras era muito grande. Então, estou muito feliz. Eu não tenho uma meta de gols, quero aproveitar as oportunidades que tiver", disse o atacante.

No Atlético Nacional, ele também teve estreia muito positiva, ao logo no primeiro jogo, marcar duas vezes contra o São Paulo, no Morumbi, pelas semifinais da Copa Libertadores.

O atacante deve aos poucos se tornar titular da equipe. O plano da comissão técnica era que Borja atuasse pela primeira vez na Copa Libertadores, mas isso foi antecipado porque a lesão do meia Moisés possibilitou ao Palmeiras fazer uma troca na lista de inscritos do Paulistão. Borja foi incluído na relação na sexta-feira, apresentado no sábado de manhã e estreou com gol à tarde.