Borja é regularizado na CBF e fica perto de estreia pelo Palmeiras

O colombiano Miguel Borja, do Palmeiras, teve o nome publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está mais perto de estrear pelo novo clube. O atacante, contratado por R$ 33 milhões, treina com o elenco há dez dias e aguardava essa formalização dos documentos da transferência internacional para poder ser apresentado oficialmente e esperar a chance de jogar.

Borja assinou contrato com o clube por cinco temporadas e deve entrar na lista de inscritos no Campeonato Paulista na vaga do meia Moisés. Como o jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo, passou por cirurgia e vai ficar pelo menos seis meses sem jogar, o Palmeiras vai enviar à Federação Paulista de Futebol (FPF) laudos médicos para comprovar a gravidade da lesão e solicitar a troca.

O regulamento permite mudanças caso algum dos atletas tenha contusão que exija um prazo de recuperação para além do mês de maio, data de encerramento de torneio estadual.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atacante está fora do Brasil porque viajou ao Uruguai para receber um prêmio pela atuação na Copa Libertadores do ano passado, quando foi campeão pelo Atlético Nacional. Inicialmente o plano da comissão técnica era contar com Borja somente na estreia pela competição continental, em 8 de março, mas a lesão de Moisés deve abrir espaço para o colombiano ser testado pelo time antes disso, em compromissos do Campeonato Paulista.