Borussia aguarda reforços para 2º jogo contra Málaga

Zagueiro da seleção alemã, Hummels estava afastado desde março por causa uma lesão no tornozelo, enquanto o meia se recuperou de uma contusão na virilha. Após desfalcarem o Borussia na semana passada, eles voltaram a ser relacionados nesta segunda. Mas ainda não estão confirmados entre os titulares.

"No momento, os dois parecem estar bem. E estão concentrados com os demais jogadores no hotel", afirmou o treinador, que poupou alguns titulares na rodada do Campeonato Alemão no fim de semana. Mario Götze e Robert Lewandowski, artilheiro da competição, entraram somente no segundo tempo da parida contra o Augsburg.

Com estes reforços e as voltas de Hummels e Blaszczykowski, o Borussia espera aproveitar as chances desperdiçadas no jogo de ida, que terminou em 0 a 0. "Nosso grande erro não foi ter desperdiçado tantas oportunidades, mas a forma como reagimos naquela situação. Ficamos irritados e isso minou nossas forças. Teremos que fazer melhor amanhã e acredito que isso vai acontecer", declarou Klopp.