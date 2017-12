Borussia ameaça rescindir com Amoroso O duelo travado entre o Borussia e Amoroso sobre a cirurgia no joelho do atacante brasileiro deve parar nos tribunais da Federação Internacional de Futebol. O clube alemão ameaçou nesta terça-feira entrar com um processo na Fifa para rescindir contrato com o jogador brasileiro caso ele não se apresente em Dortmund para tratar da lesão. ?Ele precisava se apresentar ao clube hoje e agora teremos que romper o contrato?, anunciou o diretor de futebol Michael Zorc. O jogador está no Brasil há dois meses, onde faz tratamento com o fisioterapeuta Nivaldo Baldo para curar uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, e se recusa fazer uma eventual cirurgia proposta pelo clube, na Alemanha. Ele prefere ser operado nos Estados Unidos por um especialista.